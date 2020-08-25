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Dünya, Koronavirüs

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 nedeniyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm bölgelerde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Safiye Karabacak   | 25.08.2020
Gazze Şeridi'nde Kovid-19 nedeniyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 nedeniyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Gazze'de karantina merkezlerindeki kişiler dışında aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Polis, Sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Han Yunus kentindeki caddelerde kontrol noktaları oluşturdu. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )


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Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf düzenlediği basın toplantısında, karantina merkezlerindeki kişiler dışında aynı aileden 4 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldıklarını belirtti. 

Maruf, "Vatandaşlarımızdan sağlıklarını ve toplumun güvenliği korumak için yeni talimatlar çıkana kadar 48 saat boyunca evlerinden ayrılmamalarını istiyoruz." dedi.

İlk kez karantina merkezlerin dışında bir vaka tespit edildiğini kaydeden Maruf, El-Megazi Mülteci Kampı'nda aynı aileden 4 kişinin hastalığa yakalandığını ifade etti.

Maruf "Kamu ve özel işyerleri, eğitim kurumları, camileri, düğün salonları ve kulüpler dahil olmak üzere tüm Gazze kentlerinde 48 saat süreyle sokağa çıkmak yasağı uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum da bakanlığa ve hükümet bağlı ilgili tüm birimlerin bu akşam yerel saatle 23.00'te başlayıp 48 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağını takip edeceğini aktardı.

Buzum, halkı, durumun ciddiyetini anlamaya, toplumun güvenliğini korumak için polis ve devlet kurumlarıyla iş birliği yapmaya çağırdı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede şimdiye kadar tespit edilen vakaların hepsinin Mısır sınırındaki Refah, İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları aracılığıyla yurt dışından gelen kişiler olduğunu belirtiyordu.

Bölgede, salgın önlemleri kapsamında bölgeye giriş yapanlar 21 gün karantina altında tutuluyor.

Bakanlığın verilerine göre, söz konusu 4 kişi ile birlikte toplam vaka sayısı 113'e yükseldi, iyileşen hasta sayısı da 72 oldu.

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