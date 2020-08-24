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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 237 bin 908'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 743 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908 oldu. 1443 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139'a yükseldi.

Barış Gündoğan   | 24.08.2020
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 237 bin 908'e ulaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 95 bin 943 test yapıldı, 1443 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 743 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 423 bin 409, vaka sayısı 259 bin 692, vefat sayısı 6 bin 139 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 796, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak."

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