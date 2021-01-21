Euro
8.96
Dolar
7.38
BIST 100
1,551.57
Altın
1,863.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu, iyileşen sayısı ise 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

Ahmet Sertan Usul   | 21.01.2021
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 743 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

Test sayısı 28 milyon 32 bin 559'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505, vefat sayısı 24 bin 640, ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti
ECB Başkanı Lagarde: Avro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte muhtemelen daraldı
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 415 bin 926'ya çıktı
Mısır Fetva Kurumu: Kovid-19 aşısı yaptırmak vaciptir

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 415 bin 926'ya çıktı

İngiltere'de yaklaşık 9 milyon kişi salgın nedeniyle borçlandı

İngiltere'de yaklaşık 9 milyon kişi salgın nedeniyle borçlandı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 70 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 70 milyonu geçti
Putin: Ekonomik kalkınma önündeki istikrarsızlık unsurları devam ediyor

Putin: Ekonomik kalkınma önündeki istikrarsızlık unsurları devam ediyor