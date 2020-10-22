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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 2102 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.

Enes Kaplan   | 22.10.2020
Türkiye'de son 24 saatte 2102 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1599 oldu, son 24 saatte 1581 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 310 bin 27'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak." ifadelerini kullandı.

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