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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 28 bin 224 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Ali Kemal Akan   | 15.09.2021
Türkiye'de 28 bin 224 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 536 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,02, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 66,35 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 103 milyon 526 bin 811'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 525 bin 195 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Amasya, Çanakkale, Aydın, Antalya ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28 bin 224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 224 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti
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