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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 21 bin 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 20.03.2021
Türkiye'de 21 bin 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 958 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 165 bin 468'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 992 bin 694, vefat sayısı 29 bin 959, ağır hasta sayısı 1538 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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