Sincan Belediyesi bankları kaldırdı, nikahları online ortama taşıdı
Sincan Belediyesi, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla parklardaki bankları kaldırdı, kültürel ve sosyal etkinliklerin ardından nikahlar da online ortama taşındı.
Ankara
Sincan Belediyesi, koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla parklardaki bankları kaldırdı, kültürel ve sosyal etkinliklerin ardından nikahlar da geçici olarak internet ortamına taşındı.
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların evde kalmasını sağlamak ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla park, bahçe ve meydanlardaki banklar kaldırıldı.
Yol kenarlarındaki çardaklar güvenlik şeridiyle çevrilerek, vatandaşların birlikte oturmasının önüne geçildi. Park ve mesire alanlarındaki mangal ve piknik faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.
Vergi ödeme işlemleri internet ortamına taşındı
Sincan Belediyesi, hem vatandaşların hem de çalışanların sağlığını korumak amacıyla vergi ödeme işlemlerini internet ortamına taşıdı.
Vatandaşlar belediyeye gelmeden "www.sincan.bel.tr" adresinden vergi ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Kültürel ve sosyal etkinliklerin ardından nikahlar da online ortama taşındı. Çiftlerin yakınları ve akrabaları, nikah dairesine gitmeden "http://seyret.sincan.bel.tr" adresinden töreni canlı yayında izleyebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.