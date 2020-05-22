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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığından taksi durakları, şoför ve müşteriler için uyarı afişleri

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan afiş ve broşürlerde, taksi duraklarında uygulanması gereken hijyen önlemleri ile şoför ve müşterilere yönelik uyarılar yer aldı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 22.05.2020
Sağlık Bakanlığından taksi durakları, şoför ve müşteriler için uyarı afişleri

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde taksi duraklarında alınması gereken hijyen önlemleri ile şoför ve müşterilere yönelik uyarıların yer aldığı afiş ve broşürler, Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayınlandı.

Duraklarda çalışanların maske takması, sosyal mesafenin korunması, durakların günlük temizliği ve havalandırılması, kapı kolu, telefon ahizesi, masa yüzeyi gibi sık dokunulan yerlerin belirli aralıklarla temizlenmesi uyarılarının yer aldığı afişlerde, ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileri gösteren, Kovid-19 tanısı alan veya Kovid-19 temaslı personelin çalışmasına 14 gün ara verilmesi gerektiği vurgulandı.

Taksi şoförlerinin alması gereken önlemlere ilişkin afişlerde ise taksiye aynı anda üçten fazla müşteri kabul edilmemesi, takside el antiseptiği bulundurulması, taksiye binen her müşteriye el antiseptiği veya yüzde 70'lik etil alkol içeren kolonya ikram edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca, araçta pos cihazı bulundurulması, müşterilerin kredi kartı veya banka kartıyla temassız ödeme yapmaya teşvik edilmesi de afişteki uyarılar arasında yer aldı.

Kovid-19 sürecinde taksi müşterilerine yönelik afişlerde ise taksinin duraktan telefonla çağrılması durumunda pos cihazı bulunan taksi istenmesi, maske takılıp yolculuk boyunca çıkarılmaması, hiçbir yüzeye dokunulmaması, dokunulursa da el antiseptiği ile temizlenmesi ve kişinin kendisinde Kovid-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştırabilmek için mutlaka taksici ve araç plakasının not edilmesi uyarıları yapıldı.

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