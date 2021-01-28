Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin uyarı: Aşı programının selameti açısından tedbirlere uymalıyız
Sağlık Bakanı Koca bugünkü vaka sayıları hakkında, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." dedi.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı.
Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2021
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.