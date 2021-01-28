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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin uyarı: Aşı programının selameti açısından tedbirlere uymalıyız

Sağlık Bakanı Koca bugünkü vaka sayıları hakkında, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 28.01.2021
Sağlık Bakanı Koca'dan vaka sayılarına ilişkin uyarı: Aşı programının selameti açısından tedbirlere uymalıyız Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."

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