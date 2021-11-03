Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak
Ankara
Bakan Koca, "2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek." açıklamasını yaptı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. pic.twitter.com/LeSA8jd198— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2021