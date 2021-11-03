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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak

Ahmet Sertan Usul   | 03.11.2021
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak

Ankara
Sağlık Bakanı Koca, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, "2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek." açıklamasını yaptı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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