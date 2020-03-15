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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 15.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

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