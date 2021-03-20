Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.
İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. pic.twitter.com/MWa4RsIJDd— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2021
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.
Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak belirlendi.
İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:
"Şırnak (8,18), Siirt (14,2), Hakkari (15,69), Mardin (17,08), Şanlıurfa (18,3), Diyarbakır (18,78), Uşak (19,49), Muş (21,16), Bitlis (23,08), Van (27,41), Batman (28,54), Kars (30,53), Ağrı (41,46), Afyon (47,36), Bingöl (47,56), Denizli (49,38), Sivas (55,83), Kırşehir (61,31), Adana (61,58), Hatay (61,77), Tunceli (63,52), Manisa (64,66), Kahramanmaraş (67,37), Aydın (69,07), Burdur (72,26), Erzurum (72,4), Kırıkkale (73,91), Bayburt (74,47), Isparta (74,49), Bartın (76,89), Nevşehir (79,35), Elazığ (80,11), Mersin (80,7), Zonguldak (81,02), Karabük (84,15), Ardahan (86,31), Gaziantep (87,33), Karaman (89,44), Muğla (92,33), Yozgat (92,82), Düzce (95,28), Bursa (97,14), Bolu (100,38), Niğde (104,4), Gümüşhane (105,15), Iğdır (107,3), Ankara (107,99), Kütahya (111,33), İzmir (111,41), Artvin (113,86), Bilecik (114,3), Eskişehir (116,56), Antalya (119,18), Çankırı (122,64), Erzincan (124,13), Sakarya (124,49), Çorum (138,65), Malatya (140,54), Kırklareli (155,09), Tekirdağ (168,26), Adıyaman (169,81), Kocaeli (176,39), Amasya (194,04), Kayseri (196,07), Kastamonu (197,41), Osmaniye (198,52), Rize (202,41), Çanakkale (202,75), Aksaray (214,42), Edirne (219,49), Trabzon (246,95), Tokat (248,72), İstanbul (251,12), Konya (252,18), Kilis (258,42), Ordu (258,87), Yalova (275,31), Balıkesir (288,16), Sinop (309,06), Giresun (356,35), Samsun (508,97)."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.