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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Burcu Çalık Göçümlü   | 20.03.2021
Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (8,18), Siirt (14,2), Hakkari (15,69), Mardin (17,08), Şanlıurfa (18,3), Diyarbakır (18,78), Uşak (19,49), Muş (21,16), Bitlis (23,08), Van (27,41), Batman (28,54), Kars (30,53), Ağrı (41,46), Afyon (47,36), Bingöl (47,56), Denizli (49,38), Sivas (55,83), Kırşehir (61,31), Adana (61,58), Hatay (61,77), Tunceli (63,52), Manisa (64,66), Kahramanmaraş (67,37), Aydın (69,07), Burdur (72,26), Erzurum (72,4), Kırıkkale (73,91), Bayburt (74,47), Isparta (74,49), Bartın (76,89), Nevşehir (79,35), Elazığ (80,11), Mersin (80,7), Zonguldak (81,02), Karabük (84,15), Ardahan (86,31), Gaziantep (87,33), Karaman (89,44), Muğla (92,33), Yozgat (92,82), Düzce (95,28), Bursa (97,14), Bolu (100,38), Niğde (104,4), Gümüşhane (105,15), Iğdır (107,3), Ankara (107,99), Kütahya (111,33), İzmir (111,41), Artvin (113,86), Bilecik (114,3), Eskişehir (116,56), Antalya (119,18), Çankırı (122,64), Erzincan (124,13), Sakarya (124,49), Çorum (138,65), Malatya (140,54), Kırklareli (155,09), Tekirdağ (168,26), Adıyaman (169,81), Kocaeli (176,39), Amasya (194,04), Kayseri (196,07), Kastamonu (197,41), Osmaniye (198,52), Rize (202,41), Çanakkale (202,75), Aksaray (214,42), Edirne (219,49), Trabzon (246,95), Tokat (248,72), İstanbul (251,12), Konya (252,18), Kilis (258,42), Ordu (258,87), Yalova (275,31), Balıkesir (288,16), Sinop (309,06), Giresun (356,35), Samsun (508,97)."

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