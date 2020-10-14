Euro
9.31
Dolar
7.92
BIST 100
1,186.10
Altın
1,911.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat eden yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunu 2,5 saatte alabilecek.

Tansel Parlak   | 14.10.2020
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek Fotoğraf: Tansel Parlak/AA

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı Gelen Yolcu katında bulunan PCR Test Merkezi Sorumlusu Dr. Müjdat Aytekin, yaptığı açıklamada, test merkezini bir süre önce devraldıklarını ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 5 şirketten oluşan bir konsorsiyum olduklarını belirtti.

Konsorsiyumdaki şirketler arasında PCR testlerinin yapıldığı kitleri üreten firmalar da olduğunu ifade eden Aytekin, test yaptıracak yolcuların ilk olarak merkezden sıra numarası aldığını söyledi.

Yolculardan alınan örneklerin havalimanındaki laboratuvarda incelendiğini ve 3 saat içinde sonuçları kendilerine bildirdiklerini dile getiren Aytekin, "Sistemde bir takım iyileştirmeler yaptık. Bu iyileştirmeler sayesinde de sonuç verme süresini düşürdük. Bugünden itibaren 2,5 saat içerisinde test sonucu veriyor olacağız. Kabul edersiniz ki insanlar buraya bir yerlere ulaşmak için geliyorlar. Bu işlemleri en kısa zamanda yerine getirmemiz lazım ki onlar da uçaklarına ve gidecekleri yerlere zamanında yetişebilsinler." ifadelerini kullandı.

Müjdat Aytekin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının test sonuçlarını e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden öğrenebileceklerini, yabancı yolculara da sonuçları hem bankolardan ıslak imzalı olarak hem de elektronik ortamda ilettiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek
Putin Rusya'da ikinci Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı
Kırklareli Valisi Bilgin: Bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik
Katalonya'da Kovid-19 vaka artışlarına karşı ek önlemler açıklandı

Benzer haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek