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Türkiye, Koronavirüs

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kırmızı bantlı sosyal mesafe önlemi

İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı terminalinde yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yolcular arasında mesafe oluşturmak için kırmızı bant uygulaması başlatıldı.

Tansel Parlak   | 18.03.2020
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kırmızı bantlı sosyal mesafe önlemi Fotoğraf: Tansel Parlak / AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı terminalinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yolcular arasında mesafe oluşturmak için kırmızı bant uygulamasına geçildi.

Virüsün Türkiye’de ilk kez ortaya çıktığı günden bu yana terminal binasının uygun ilaçlarla dezenfekte edildiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, güvenlik ve pasaport geçişlerinde bekleyen yolcuların arasında mesafe oluşturmak için kırmızı bant uygulamasına geçildi.

Zemine birer metre aralıklarla "Lütfen çizginin arkasında bekleyiniz" yazılı kırmızı bantlar yapıştırılarak, yolcuların geçişler sırasında yakın temasta bulunmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Havalandırma sisteminde son 3 haftadır yüzde 100 temiz hava çevrimi yapıldığı ve içeriden emilen havanın tamamıyla tahliye edildiği öğrenilirken alanda alınan diğer önlemler şöyle:

"Güvenlik noktalarında kullanılan X-Ray cihazları, bantlar ve eşya koyulan plastik tepsiler sürekli temizleniyor. Terminal içi güvenlik noktaları ve kara tarafı kolonları, arındırılmış salonlar gate bölgeleri ve salon koridorları, tuvalet blokları girişlerine 100 adet sensörlü dezenfektan cihazı takıldı. Terminal içindeki tüm güvenlik kontrol noktalarında sosyal mesafenin korunmasını amaçlayan yazılar Türkçe ve İngilizce olarak zemine yerleştirildi. Tüm görevli personele maske ve eldiven dağıtıldı."

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