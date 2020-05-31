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Türkiye

Uçak içine kabin bagajı kabul edilmeyecek

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG, yarın başlayacak iç hat uçuşlarında uçak içerisine kabin bagajı kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Tansel Parlak   | 31.05.2020
Uçak içine kabin bagajı kabul edilmeyecek

İstanbul

ISG, yarın başlayacak iç hat uçuşları öncesinde seyahat edecek yolculara yeni dönemle ilgili hatırlatmalarda bulundu. 

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, uçak içerisine kabin bagajı kabul edilmeyeceği için kabin bagajlarının check-in bagajıyla birlikte teslim edilmesi gerekiyor. Sosyal temasın minimuma indirilmesi için online check-in yapılası öneriliyor.

Havalimanına her zamankinden erken gelinmesi tavsiye edilirken, kişisel hijyene, maske kullanımına ve sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi isteniyor.



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