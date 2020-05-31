Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılış töreni - İstanbul Minneapolis'te gösterciler sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından biber gazı ile dağıtıldı
logo
Türkiye

MSB: Hudut hatlarında çok sayıda silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında çok sayıda av tüfeği, kurusıkı tabanca ve gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 31.05.2020
MSB: Hudut hatlarında çok sayıda silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında çok sayıda av tüfeği, kurusıkı tabanca ve gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman hudut birliklerinin her türlü hava ve arazi şartlarında gece-gündüz, 24 saat kesintisiz olarak kaçakçılığa büyük darbe vurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama sonucu bin 787 kutu hap, 15 adet 7+1 av tüfeği, 5 adet 4+1 av tüfeği, 20 av tüfeği namlusu, 20 pompalı tüfek şoklama kiti, 96 kurusıkı tabanca, 3 bin 845 gram kubar esrar ile 6 bin 500 paket sigara ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ele geçirilen malzemelerin Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine teslim edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acil durum hastaneleri ülkemizin yüz akı olacaklardır
Çin'de son 24 saatte 2, Güney Kore'de 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 797'ye yükseldi
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artış sürüyor

Benzer haberler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesine 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesine 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Hudut hatlarında çok sayıda silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Mehmetçik 'Barış Pınarı' bölgesinde halkın temiz su ihtiyacını gidermek için çalışıyor

Zap ve Haftanin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Zap ve Haftanin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 asker şehit oldu

Hakkari'de 2 asker şehit oldu
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi