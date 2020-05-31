MSB: Hudut hatlarında çok sayıda silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında çok sayıda av tüfeği, kurusıkı tabanca ve gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında çok sayıda av tüfeği, kurusıkı tabanca ve gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman hudut birliklerinin her türlü hava ve arazi şartlarında gece-gündüz, 24 saat kesintisiz olarak kaçakçılığa büyük darbe vurmaya devam ettiği belirtildi.
Van, Hakkâri, Kilis ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde sınırdan kaçak yollarla geçirilmeye çalışılan; 1.787 kutu hap, 20 av tüfeği ve namlusu, 96 kurusıkı tabanca, 6.500 paket sigara ve 3845 gr kubar esrar ele geçirildi.https://t.co/r4llrJycvw pic.twitter.com/me3acjfGwJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2020
Açıklamada, Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama sonucu bin 787 kutu hap, 15 adet 7+1 av tüfeği, 5 adet 4+1 av tüfeği, 20 av tüfeği namlusu, 20 pompalı tüfek şoklama kiti, 96 kurusıkı tabanca, 3 bin 845 gram kubar esrar ile 6 bin 500 paket sigara ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
Ele geçirilen malzemelerin Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine teslim edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.