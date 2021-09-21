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Ekonomi

THY iç hatlarda ikram servisine başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) dış hatlardan sonra yurt içi uçuşlarındaki ikram servisini başlatacağını duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 21.09.2021
THY iç hatlarda ikram servisine başlıyor

İstanbul

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram konusuna ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun." ifadesini kullandı.

THY, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, yurt içi uçuşlardaki ikram hizmetini durdurmuştu.


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