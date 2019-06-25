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Dünya

THY Afrika'da 56. destinasyonunu uçuş ağına ekledi

Türk Hava Yolları, Nijerya'nın Port Harcourt şehrini Afrika'da 56. destinasyon olarak uçuş ağına ekledi.

İzzet Taşkıran   | 25.06.2019
THY Afrika'da 56. destinasyonunu uçuş ağına ekledi

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, seferler, İstanbul-Port Harcourt-İstanbul olmak üzere haftada dört gün karşılıklı icra edilecek.

Nijerya'da Lagos, Kano ve Abuja şehirlerinin ardından Port Harcourt ile dünya çapındaki uçuş ağını 311 destinasyona çıkaran THY, Afrika Kıtası'nda en fazla noktaya uçan hava yolu olarak liderliğini sürdürüyor.

THY Satış Başkanı (2. Bölge) Kerem Sarp, hat açılışı sebebiyle Uluslararası Port Harcourt Havalimanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, şu değerlendirmede bulundu:

"Seferlerimizin başlamasıyla birlikte Türk Hava Yollarının Afrika'da büyüme misyonuna yeni bir nokta daha ekledik. Nijerya'daki dördüncü uçuş noktamız olan Port Harcourt ile kültürler arası köprü olma görevimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yolcularımıza Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla seyahat deneyimi sunmaktan ve Port Harcourt'u uçuş ağımıza eklemekten mutluluk duyuyoruz."

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