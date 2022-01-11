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Sağlık, Koronavirüs

Prof. Dr. Çalış: Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezinde faz-1, faz-2, faz-3 dozları üretilecek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, inşaatı devam eden Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezinin tamamlandığında TURKOVAC gibi birçok aşının faz-1, faz-2 ve faz-3 dozlarının da üretildiği bir yer olacağını söyledi.

Esma Küçükşahin   | 11.01.2022
Prof. Dr. Çalış: Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezinde faz-1, faz-2, faz-3 dozları üretilecek Fotoğraf: Esma Küçükşahin / AA

Kayseri

Erciyes Kültür Merkezi'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Çalış, eski Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm medya çalışanlarına Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı günler diledi.

ERÜ'nün 43 yıla yaklaşan köklü geçmişe sahip olduğunu ifade eden Çalış, "ERÜ, Ankara, İstanbul gibi metropolde bir üniversite olsa inanın Türkiye'de ilk üçü zorlayacak, ilk 5'te olacak kaliteli bir üniversite." dedi.

50 bine yakın öğrencilerinin olduğunu aktaran Çalış, 3 bini aşkınının uluslararası öğrencilerden oluştuğunu dile getirdi.

Çalış, 2021'de ERÜ'nün en büyük gururunun Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen TURKOVAC aşısı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Tüm dünya diğer aşılar gibi TURKOVAC aşımızı da takip ediyordu. ERÜ olarak bütçemizle hemen çalışmalara başlamıştık. Sonra TÜSEB desteği geldi. Cumhurbaşkanımız tarafından TURKOVAC adı verildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında 'Topluma Hizmet Ödülü' aldık. Bu da bizi gururlandırdı. İnşaatı süren Aşı Araştırma ve Uygulama Merkezi çok önemli. Şimdiki merkezi görseniz 'TURKOVAC'ı burada mı geliştirdiniz' diye Aykut hoca ve ekibine hayran olursunuz. Bu merkezin 10 katı bir merkez yapıyoruz. İnşaatını inşallah bu yıl bitireceğiz. Bittiğinde birçok aşının bırakın icat edilmesi, faz-1, faz-2, faz-3 dozlarının da üretildiği bir merkez olacak. Hiçbir yere muhtaç kalmayacağız, faz-1, faz-2, faz-3 dozları da burada üretilecek. TURKOVAC'da üretim bakımından Koçak Farma'ya muhtaçtık, orada üretilmek zorunda kalmıştı. Ama burası bittiğinde kendimiz üretimini yapabileceğiz. Sadece Kovid-19 değil, birçok aşının burada gelişeceğini müjdelemek istiyorum."

İlaç Araştırma Merkezi'nin de önemine işaret eden Çalış, TURKOVAC aşısı gibi ilaçların çalışmalarının burada yapılacağını, tamamen milli ilaçların geliştirileceği bir yer olacağını anlattı.

Araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada

ERÜ'nün araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldığını anımsatan Çalış, Türkiye'de ilk 5'e, dünya üniversiteleri arasında ise ilk 500'e girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Prof. Dr. Çalış, 2021'de dış kaynaklı Ar-Ge proje fon miktarının büyük artış gösterdiğine dikkati çekerek, "2021 yılı itibarıyla 30 milyon liraya yakın dış kaynaklardan, uluslararası kaynaklardan ve ulusal kaynaklardan Ar-Ge projesi alıyoruz. Bu bizim kendi bütçemiz değil. Bu 30 milyonu biz üniversitemize kazandırdık, Ar-Ge çalışmalarında kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin gelişmesinde ve binalarında hayırseverlerin büyük desteği olduğunun altını çizen Çalış, destek verenlere teşekkür etti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise ERÜ İletişim Fakültesi ile dirsek dirseğe çalıştıklarını, bunun devam edeceğini dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Çalış, Kösedağ'a günün anısına plaket takdim etti.

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