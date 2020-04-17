Euro
7.52
Dolar
6.95
BIST 100
97,977.42
Altın
1,692.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Plazma tedavisi uygulanan Kovid-19 hastasında sevindirici gelişme

Siirt'te immün plazma yöntemiyle tedavisine başlanan hasta Turgut Kayar, tedaviye olumlu yanıt vererek normal servise alındı.

Fecri Barlık,Mehmet Niyazi Deniz   | 17.04.2020
Plazma tedavisi uygulanan Kovid-19 hastasında sevindirici gelişme Fotoğraf: Fecri Barlık / AA

Siirt


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Siirt'te immun plazma yöntemi uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Turgut Kayar (43), tedaviye olumlu yanıt verdi.

Siirt Devlet Hastanesinde güvenlik personeli olarak görev yapan Turgut Kayar'a, yaklaşık 20 gün önce baş ağrısı ve halsizlik şikayetinin ardından yapılan koronvirüs test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine Kayar, tedavisine başlanmak üzere serviste gözlem altına tutuldu ancak durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlı şekilde yoğun bakıma alındı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ile AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in girişimleri ve Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın desteğiyle, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatife dönen hastadan alınan plazmanın Kayar'a da uygulanması sağlandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt'un önerileri doğrultusunda plazma tedavisi uygulanan Kayar, ikinci günde solunum cihazından kurtuldu, ardından tedavisine devam edilmek üzere servise çıkarıldı.

Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Nesrin Atiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde bugüne kadar hastaneye yatan 133 hastadan 86'sının taburcu edildiğini söyledi.

Hastalardan birinin de sağlık çalışanı Kayar olduğunu dile getiren Atiş, şunları kaydetti:

"Yatışının yedinci gününde orta ağır pnömosit gelişmesi nedeniyle üçüncü basamak tedavi olan favipravir tedavisine başlandı. Ancak solunum sıkıntısının artması sonrasında yoğun bakım ünitesine alındı ve mekanik ventilatöre bağlandı. Mekanik ventilatöre bağlanmasının beşinci gününden itibaren Malatya İnönü Üniversitesiyle görüşülerek immün plazma tedavisi verildi. İmmün plazma tedavisine ikinci günden sonra yanıt alınmaya başlandı. Hem klinik olarak hem akciğer bulguları olarak düzelme izlendi. Hastamız mekanik ventilatörden ayrılmasının sonrasında şu an için pandemi servisine yatırıldı ve orada takip ediliyor."

Plazmayı diğer hastalara da uygulamayı planladıklarını bildiren Atiş, testleri negatife dönen hastaları da immün plazma donörü olmaya yönlendirdiklerini vurguladı.

"Sağlık çalışanlarının fedakarlığı ve sevdiklerimizin duası olmasaydı belki hayatta değildim." diyen Turgut Kayar ise şöyle konuştu:

"Bu süreçte doktorlarımızın çok büyük emeği var. Sağ olsun benimle dakika dakika, saniye saniye, saat saat ilgilendiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Vatandaşlar bu işi ciddiye alsınlar. Basite alınacak bir durum değil. Biz sağlık çalışanları bu haldeysek vatandaşların daha derin düşünmesi lazım. Bu süreçte evde kalsınlar. Gerekmediği müddetçe kimse dışarıya çıkmasınlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Saygı nöbetçisi' polisler de maske taktı
Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çabaları sürüyor
Koronavirüs izolasyonu küresel ısınmayı da yavaşlatabilir
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352 milyon 880 bin liralık ek kaynak
Koronavirüs sürecinde kalp hastalığı olanlara beslenme ve uyku tavsiyeleri

Benzer haberler

'Saygı nöbetçisi' polisler de maske taktı

'Saygı nöbetçisi' polisler de maske taktı

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini geçti

Koronavirüs izolasyonu küresel ısınmayı da yavaşlatabilir

İstanbul havalimanlarındaki yolcu sayısı yılın ilk çeyreğinde 20 milyona yaklaştı

İstanbul havalimanlarındaki yolcu sayısı yılın ilk çeyreğinde 20 milyona yaklaştı
Antalyalı 'Örümcek Adam' yardımseverliğiyle gönüllere dokundu

Antalyalı 'Örümcek Adam' yardımseverliğiyle gönüllere dokundu
10 yaşındaki Ultra-Ortodoks Yahudi kız çocuğu İsrail polisinin ses bombasının hedefi oldu

10 yaşındaki Ultra-Ortodoks Yahudi kız çocuğu İsrail polisinin ses bombasının hedefi oldu