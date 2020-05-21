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Koronavirüs

Peru'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti

Latin Amerika ülkesi Peru'da, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi.

Sinan Doğan   | 21.05.2020
Peru'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 24'e çıktı, vaka sayısı 4 bin 537 artarak, 104 bin 20'ye ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 41 bin 968 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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