Peru'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçti
Latin Amerika ülkesi Peru'da, Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi.
Ankara
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Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 24'e çıktı, vaka sayısı 4 bin 537 artarak, 104 bin 20'ye ulaştı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 41 bin 968 oldu.
Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.