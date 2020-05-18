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Türkiye, Koronavirüs

Kütahya'da Kovid-19'u yenen 5 aylık bebek taburcu edildi

Kütahya'da Kovid-19 teşhisi konulan 5 aylık bebek, yoğun bakım ünitesindeki yaklaşık iki aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Muharrem Cin   | 18.05.2020
Kütahya'da Kovid-19'u yenen 5 aylık bebek taburcu edildi

Kütahya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 5 aylık bebek, yoğun bakım ünitesindeki yaklaşık iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaklaşık iki ay önce yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çeken A.S'yi, ailesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Tetkikler sonucu Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine A.S, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Solunum cihazına 45 gün bağlı kalan A.S, yaklaşık iki ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Gazetecilere açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Orhan Özatik, hastane personelinin hastaların şifa bulması için fedakarca gece gündüz çalıştığını söyledi.

Zor süreçte mutlu bir gelişme yaşandığını belirten Özatik, "Bebeğin sağlığına kavuşması bizim için büyük bir mutluluk ve moral kaynağı oldu." dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özsoy da bebeğin şimdiye kadarki en küçük Kovid-19 hastası olduğunu ifade etti.

Sağlığına kavuşan A.S, sağlık personelinin alkışları eşliğinde annesine verildi.

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