Euro
7.46
Dolar
6.89
BIST 100
100,057.90
Altın
1,760.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Avustralya’da Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 99’a çıktı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 99’a yükseldi.

Recep Şakar   | 18.05.2020
Avustralya’da Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 99’a çıktı

Melbourne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde bir kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 99’a yükseldi.

NSW Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 60 yaşlarındaki erkek koronavirüs hastası, tedavi gördüğü Sydney’deki hastanede yaşamını yitirdi.

NWS eyaletinde Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e, ülke genelinde ölenlerin sayısı ise 99’a çıktı.

Ülke genelinde bir milyondan fazla kişiye test yapıldığı, Kovid-19’a yakalanan 7 bin 60 Avustralyalıdan 6 bin 367’sinin iyileştiği kaydedildi.

Victoria eyaletindeki 12 McDonald's şubesi kapatıldı

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da McDonald's şubelerine malzeme taşıyan sürücünün Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine fast-food zincirinin 12 şubesi geçici olarak kapatıldı.

Sürücü ve dağıtım yaptığı şubelerde çalışan personel kendilerini karantinaya aldı.

Bu arada, son 24 saatte 6 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği eyaletin Başbakanı Daniel Andrews, Victoria ekonomisini canlandıracak sektörlere destek vermek amacıyla 2,7 milyar dolarlık fon hazırladıklarını duyurdu.

Queensland eyalet sınırları eylüle kadar açılmayacak

Salgının başlamasıyla sınırlarını diğer eyaletlerden girişlere kapatan Queensland hükümeti, virüsün yayılmasına karşı yürürlükteki tedbirleri hafifletti ancak sınırların eylüle kadar kapalı kalacağını açıkladı.

NSW ve Victoria'da hala koronavirüs vakaları olduğundan sınır geçişlerine izin vermenin sorumsuzluk olacağını belirten Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, sınırların eylül ayında açılmasına "pozitif" baktığını söyledi.

Gelecek üç aylık dönemde Avustralya’yı normale döndürmeyi hedefleyen federal ve eyalet hükümetleri, restoranlar, kafeler, mağazalar, güzellik salonları, barlar ve kütüphaneleri kademeli olarak açmaya başladı.

Her eyalette farklı uygulamalar olmakla birlikte normalleşmenin ilk adımı olarak halka açık yerlerde 10 kişinin bir araya gelmesine ve evlerde 5 kişiye kadar ziyaretçiye izin verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 99’a çıktı
ABD'den Türkiye'ye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzon'daki yurda yerleştirildi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 307'ye yükseldi
Keşmir'de Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Avustralya’da Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 99’a çıktı

Avustralya’da Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 99’a çıktı

Fed Başkanı Powell: Ekonomik toparlanma gelecek yılın sonuna kadar uzayabilir

ABD'den Türkiye'ye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzon'daki yurda yerleştirildi

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 307'ye yükseldi

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 307'ye yükseldi
Keşmir'de Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı

Keşmir'de Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı