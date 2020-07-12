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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7,5 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 iyileşenlerin sayısı 7,5 milyonu aştı.

Nuri Aydın   | 12.07.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7,5 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 7 milyon 500 bin 755 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 490 bin 702), Brezilya (1 milyon 213 bin 512), Hindistan (537 bin 585), Rusya (501 bin 61), Şili (281 bin 114), İran (219 bin 993), Peru (214 bin 152), İtalya (194 bin 579), Türkiye (193 bin 217) ve Almanya (184 bin 500) oldu.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 12 milyon 869 bin 79’a ulaşırken, virüs nedeniyle 568 bin 291 kişi hayatını kaybetti.

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