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Sağlık, Koronavirüs

Kumaş maskenin Kovid-19'a karşı çift yönlü koruma sağladığı tespit edildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kumaş maskelerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift yönlü koruma sağladığının belirlendiğini açıkladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 12.11.2020
Kumaş maskenin Kovid-19'a karşı çift yönlü koruma sağladığı tespit edildi

Ankara

LiveScience'ın haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Kovid-19 kılavuzunda kumaş maskelere ilişkin güncelleme yaptı. 

Kılavuzda, kumaş maskelerin "filtreleme" özelliğine sahip olduğu, dolayısıyla havada enfeksiyona yol açma potansiyeline sahip damlacıkları filtreleyerek kişiyi koruduğu ifade edildi.

CDC, kumaş maskelerin partikülleri filtreleme özelliğinin, bu konuda yapılan çalışmalarla desteklendiğini vurguladı.

Birçok araştırmanın, kumaş maskelerin hem takan kişiye hem de çevresindekilere fayda sağladığını gösterdiğine dikkati çeken CDC, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde patlak veren Kovid-19 salgınında, kumaş maskelerin enfeksiyon riskini yüzde 70 düşürdüğü bulgusunun elde edildiğini kaydetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ayrıca sık dokunmuş kumaşlarla ya da birkaç kat kumaş kullanılarak yapılan maskelerin, tek katlı ve seyrek dokunmuş kumaşlarla üretilenlerden daha koruyucu olduğunun altını çizdi.

CDC'nin önceki yönergesinde kumaş maskelerin, çevredekileri Kovid-19 olan kişilerden koruduğu belirtiliyordu.

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