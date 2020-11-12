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Türkiye, Koronavirüs

Başkentte 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi yapıldı

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 19 bin 236 kişiye 5 milyon 717 bin 52 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 12.11.2020
Başkentte 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi yapıldı Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 11 Ekim-11 Kasım tarihlerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Denetimlerde, maske takmayarak hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira ceza verildiği kaydedildi.

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