Başkentte 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi yapıldı
Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 19 bin 236 kişiye 5 milyon 717 bin 52 lira ceza uygulandığını bildirdi.
Ankara
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 11 Ekim-11 Kasım tarihlerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.
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Denetimlerde, maske takmayarak hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira ceza verildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.