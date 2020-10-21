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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19'un etkileri kadınlarda daha uzun sürebilir

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadınlarda semptomların daha uzun sürebileceği bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 21.10.2020
Kovid-19'un etkileri kadınlarda daha uzun sürebilir

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de King's College London, 4,3 milyondan fazla İngiliz'in kullandığı "Kovid Semptom Çalışması" uygulamasından faydalanarak bir çalışma yürüttü. 

Bulgular, kadınların virüsün etkilerini erkeklerden daha uzun süre hissettiğini ortaya koydu.

50 yaşın üzerinde olmanın, aşırı kilo ve astımın da Kovid-19 semptomlarını daha uzun süre hissetme riskini artıran faktörler arasında yer aldığı görüldü.

Uygulama verisi, her 10 kişiden birinin 1 ay sonra, her 50 kişiden birinin de 3 ay sonra Kovid-19'un etkilerinden muzdarip olduğunu ortaya koydu.

Çalışma ekibinden Dr Claire Steves, "İlk verilerden, erkeklerin çok daha ağır hasta ve ne yazık ki Kovid-19'dan ölme riskinin çok daha fazla olduğunu gördük. Kadınlar da uzayan Kovid riski altında görünüyor." diye konuştu.

Steves, Kovid-19'un ilk haftasında 5 semptomdan fazlasının görülmesinin, hastalığın uzamasında kilit risk faktörlerinden biri olduğunu kaydetti.

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