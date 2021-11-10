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Koronavirüs

Türkiye'de 27 bin 259 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 10.11.2021
Türkiye'de 27 bin 259 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 513 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,78 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 866 bin 846 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak, düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Kovid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz; virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar."

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