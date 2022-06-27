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Ekonomi

ABD'lilerin üçte birinden fazlası tam zamanlı olarak evden çalışabiliyor

ABD'de yapılan yeni anket, Amerikalıların yaklaşık yüzde 35'ine Kovid-19 salgını sonrası evden çalışmalarına izin verildiğini ortaya koydu.

Mücahit Oktay   | 27.06.2022
ABD'lilerin üçte birinden fazlası tam zamanlı olarak evden çalışabiliyor

New York

McKinsey Amerikan Fırsatı anketine göre, ABD'de çalışanların üçte birinden fazlasının işverenleri tarafından evde çalışmalarının onaylandığı, ülkedeki iş gücünün yüzde 23'ünü oluşturan bir kesimin ise çalışma alanlarını seçmede kısmen özgür bırakıldığı sonucu paylaşıldı.

Anket sonuçları, Kovid-19 salgınının geleneksel iş gücü uygulamalarını bozmasının ardından, ABD'de çalışanların yaklaşık yüzde 58'inin işlerini nerede yapacakları konusunda bir dereceye kadar seçim özgürlüğüne sahip olduğunu gösterdi.

Anket ayrıca, uzaktan çalışma seçeneğine sahip çoğu çalışanın bu esneklikten yararlandığını gösterirken bu grubun yüzde 87'lik kesimi haftada en az 3 gün evde mesai yaptığını belirti.

15-18 Mart'ta yapılan ankete katılan işçilerin yüzde 13'ü ise farklı seçeneklere sahip olmalarına rağmen ofiste çalışmayı tercih ettiklerini söyledi.

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