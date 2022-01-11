Dolar
13.84
Euro
15.73
Altın
1,815.42
ETH/USDT
3,248.00
BTC/USDT
42,900.00
BIST 100
2,046.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı İsavi Fireyc, ülkede Kovid-19 vaka sayısının giderek artması nedeniyle "toplumsal bağışıklığa" doğru ilerlediklerini söyledi.

Mücahit Aydemir   | 11.01.2022
İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz

Kudüs

İsrailli Bakan, Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, üç hafta içinde ülkede 2 milyon ila 4 milyon arasında kişinin Kovid-19'a yakalanacağını tahmin ettiklerini belirtti.

"Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz." diyen Fireyc, "Yaklaşan budur. Neden devekuşu gibi başımızı toprağa gömelim? Salgın herkese ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Fireyc'in açıklamalarıyla birlikte, Kovid-19'un Omicron varyantının etkisi altına aldığı İsrail'de ilk kez üst düzey bir yetkili toplumsal bağışıklık olasılığından bahsetmiş oldu.

İsrail Sağlık Bakanlığına göre, ülkede son 24 saatte 37 bin 887 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz
Avrupa İlaç Ajansı: Omicron'un hızlı yayılması bizi pandemiden endemiye götürebilir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 839 bin 500'e çıktı
Rusya'daki Omicron vakaları üç kat arttı
Araştırmaya göre Omicron yüksek 'asemptomatik taşıyıcı' oranına sahip

Benzer haberler

İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz

İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz

Avrupa İlaç Ajansı: Omicron'un hızlı yayılması bizi pandemiden endemiye götürebilir

ABD'de Kovid-19'dan hastaneye yatışlar rekor seviyede

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli öğrencilere müdahale etti

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli öğrencilere müdahale etti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 839 bin 500'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 839 bin 500'e çıktı
Rusya'daki Omicron vakaları üç kat arttı

Rusya'daki Omicron vakaları üç kat arttı