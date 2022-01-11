Dolar
13.84
Euro
15.73
Altın
1,815.42
ETH/USDT
3,248.00
BTC/USDT
42,900.00
BIST 100
2,046.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni
logo
Dünya

Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucunda 11 Nisan 2019'da ordunun müdahalesi ile görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davası 25 Ocak'a ertelendi.

Ömer Erdem   | 11.01.2022
Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi Fotoğraf: Mahmoud Hjaj / AA

Hartum

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Başkent Hartum'daki Ceza ve Hukuki Bilimler Enstitüsü binasındaki mahkemede, davanın görülmesine devam edildi.

Hakim Hüseyin el-Cak Ahmed, mahkeme üyesi bir hakimin hastalığı nedeniyle mahkemeyi iki hafta erteledi.

Hakim Ahmed, savunma makamının itirazlarına ilişkin kararın 25 Ocak'taki duruşmada açıklanacağını belirtti.

Savunma heyeti avukatlarından Halid İbrahim Ali, yaptığı açıklamada, yaşları 80’in üzerinde olan bazı sanıkların soruşturma ve yargılama aşamasında üç yıla yakın bir süre hapiste kaldıklarını belirterek, bunun uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ve suçlu bulunmaları durumunda dahi içeride tutulmalarının yasal olmadığını ifade etti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükûmete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz
Avrupa İlaç Ajansı: Omicron'un hızlı yayılması bizi pandemiden endemiye götürebilir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 839 bin 500'e çıktı
Rusya'daki Omicron vakaları üç kat arttı
Araştırmaya göre Omicron yüksek 'asemptomatik taşıyıcı' oranına sahip

Benzer haberler

Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi

Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi

BM, Sudan'daki siyasi krizin taraflarıyla ön istişarelerin başladığını duyurdu

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

Başbakan Hamduk'un istifası sonrasında Sudan'da siyasi belirsizlik sürüyor

Başbakan Hamduk'un istifası sonrasında Sudan'da siyasi belirsizlik sürüyor
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 3'üncü ayında sürüyor
Sudan'ın başkenti Hartum'a çıkan köprüler kapatıldı

Sudan'ın başkenti Hartum'a çıkan köprüler kapatıldı