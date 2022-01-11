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ABD'de Kovid-19'dan hastaneye yatışlar rekor seviyede

ABD'de Sağlık ve İnsan Hizmetleri (HHS) verilerine göre, Kovid-19'dan hastaneye kaldırılan hasta sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Mücahit Oktay   | 11.01.2022
ABD'de Kovid-19'dan hastaneye yatışlar rekor seviyede

New York

HHS, salı 145 bin 900'dan fazla kişinin Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatışının gerçekleştiğini, bu rakamın Ocak 2021'de görülen rakamları aştığı, iki hafta öncesinin ise iki katının üzerine çıktığını bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışların en son 14 Ocak 2021'de 142 bin 246'ya yükseldiği tespiti paylaşıldı.

Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle hızla artan vakaların, hastanelerde personel sorunlarının yaşanmasına yol açtığı kaydedildi.

Öte yandan, California, Arizona ve Rhode Island'daki bazı hastaneler personel sıkıntısı nedeniyle testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen Kovid-19'lu hastane çalışanlarının işine devam edebileceğini duyurdu.

Biden: Salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınına karşı işleyen süreçten endişeli olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Sadece salgının tüm dünyada yavaşlamamasından dolayı endişeliyim." yanıtını verdi.

Biden, ülkedeki tüm hastanelere ve eyaletlere yardım edebileceklerinin altını çizerek, "Şu anda gerekli yardımları gönderiyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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