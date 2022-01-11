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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında durum gerginleşti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Kelbecer istikametinde öğlen saatlerinde başlattığı provokasyon nedeniyle sınırda durumun gerginleştiğini duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 11.01.2022
Azerbaycan-Ermenistan sınırında durum gerginleşti

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun karşı tarafın saldırılarının önlenmesi için müdahale tedbirleri uyguladığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun top veya hava araçları kullanmadığı, durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolünde olduğu belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına devam etmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi.

Bugün öğle saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuştu.

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