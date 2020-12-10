İçişleri Bakanı Soylu Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısında şehit olan polisleri andı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Şehitlerimiz... Her biri, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanma sebebi... Her biri, bu ülkenin, bu milletin evladı kahramanlarımız... Acımız, ilk günkü kadar taze... Şehadetlerinin 4. yılında, hain saldırı sonucu şehit düşen polislerimizi rahmetle anıyoruz..."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.