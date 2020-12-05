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Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor.
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Dünya

Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri sürüyor

Ermenistan'da muhalefet partilerinin 8 Aralık'a kadar istifa etmesi için ültimatom verdiği Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri devam ediyor.

Emre Gürkan Abay   | 05.12.2020
Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri sürüyor

Erivan

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri devam ediyor. Muhalefet partileri ise Paşinyan'a 8 Aralık'a kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

Başkent Erivan'da protestocular, Paşinyan'ın, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan gösterilerine bugün de devam etti.

Şehir merkezindeki Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelen binlerce protestocu, Paşinyan'ı istifaya çağırdı.

Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri de Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiği, aksi takdirde ülkede "sivil itaatsizlik" eylemlerinin başlayacağı uyarısında bulundu.

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