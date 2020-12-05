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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek.

Ruslan Rehimov   | 05.12.2020
Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini askeri geçit töreniyle kutlayacak Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor.

Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar da yer alacak.

Törende ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.

10 Aralık'ta yapılması öngörülen törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.

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