Euro
9.06
Dolar
7.47
BIST 100
1,565.01
Altın
1,838.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 950 bini geçti

Kovid-19 mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının altıncı gününde, aşı yaptıran kişi sayısı 950 bini aştı.

İsa Toprak   | 19.01.2021
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 950 bini geçti

Ankara

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının altıncı gününde, aşı yaptıran kişi sayısı 950 bini aştı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre aşı yapılan kişi sayısı saat 21.20 sıralarında 950 bini aştı.

Birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasında sona gelinmesinin ardından huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına bu sabah itibarıyla başlanmıştı.

Türkiye'deki 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından engelliler, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üzerinin hafta sonuna kadar aşılanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 950 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail'e Filistinlilere Kovid-19 aşısı temin etme çağrısı yaptı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 950 bini geçti

Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 950 bini geçti

İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail'e Filistinlilere Kovid-19 aşısı temin etme çağrısı yaptı

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti

AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaza kadar aşılanması hedefleniyor

AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaza kadar aşılanması hedefleniyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 408 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 408 bini geçti
Yurt genelindeki 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor

Yurt genelindeki 90 yaş ve üstü evlerinde aşılanıyor