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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 ABD'de hamileliğe bağlı ölümlerde artışa neden oldu

ABD'de Kovid-19'un hamilelik ya da doğum komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybeden kadınların sayısında çarpıcı artışa neden olduğu bildirildi.

İdris Sülün   | 20.10.2022
Kovid-19 ABD'de hamileliğe bağlı ölümlerde artışa neden oldu

Kuala Lumpur

Hükümet tarafından hazırlanan raporda, ABD'de özellikle siyahi ve hispanik kadınların hamilelik döneminde maruz kaldıkları hastalıklar ve doğum sürecinde yaşadıkları komplikasyonların Kovid-19 virüsüyle birleşmesi sonucunda can kayıplarında ciddi artış gözlemlendiği kaydedildi.

Hamilelikle ilgili ölümlerin 2018'den bu yana yaklaşık yüzde 80 artış gösterdiği ve geçen yıl bildirilen 1178 ölümün dörtte birinde Kovid-19'un da bir faktör olduğu tespit edildi.

Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yüzdesi de yıllarca sabit kalmasına rağmen geçen yıl artış gösterirken, Kovid-19 sonrası dönemde daha fazla kadında doğum sonrası depresyon belirtileri görüldü.

Illinois Üniversitesi Anne Sağlığı Araştırmacısı Karen Tabb Dina, “Ülkemizde zaten anne ölümlerinin yaşandığı bir krizin ortasındaydık, (söz konusu veriler) Kovid-19'un bu krizi ülke olarak başa çıkamayacağımız oranlarda şiddetlendirdiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

ABD'deki anne ölümlerinin oranı, diğer birçok gelişmiş ülkeden daha yüksek ve salgın öncesi dönemde yükselişe geçmişti ancak Kovid-19'un ABD'deki hamileler için koşulları daha da kötüleştirdiği ifade ediliyor.

Hamilelik döneminde virüse yakalanan kadınlar yüksek sağlık riskleriyle karşı karşıya kalırken, personel sıkıntısı ve Kovid-19 kısıtlamaları, anne adaylarının yüz yüze sağlık hizmeti almalarını daha da zorlaştırdı.

Gebeler arasındaki depresyon vakaları da salgının sebep olduğu stres nedeniyle arttı.

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