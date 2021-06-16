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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 450 milyon dozu aştı.

Sanela Crnovrsanin   | 16.06.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 177 milyon 561 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 840 bine, iyileşenlerin sayısı 162 milyon 33 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 353 bini, Hindistan'da 29 milyon 685 bini, Brezilya'da 17 milyon 543 bini ve Fransa'da 5 milyon 744 bini geçti.

ABD’nin New York eyaletinde, salgın tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı.

Hindistan'da salgın nedeniyle kapatılan Tac Mahal'in, vaka sayılarındaki azalmanın ardından 2 ay sonra yeniden ziyaret edilebileceği bildirildi.

Fransa'da vaka sayılarındaki düşüşün ardından yarından itibaren, bazı durumlar dışında, açık alanlarda maske zorunluluğunun ve 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.

Rusya'da Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki salgın durumunun "dramatik" şekilde geliştiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Johnson and Johnson firmasının geliştirdiği aşıların teslimatının gecikeceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski Başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un salgınla mücadele çabalarını "tamamen umutsuz vaka" olarak nitelendirdiğini öne sürdü.

Avusturya’da bugün yürürlüğe giren yeni seyahat düzenlemesine göre, Türkiye’de de kullanılan Çin Sinovac aşısından iki doz yaptıranların, ülkeye girişte karantinadan muaf tutulacağı bildirildi.

Afrika'da salgın ve silahlı çatışmalar nedeniyle milyonlarca çocuğun okula gidemediği belirtildi.

Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi (BARMM), şimdiye kadar 50 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'a yakalanan ve şu anda tedavi gören 3 kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Ukrayna'da uygulanan karantinan süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'nın, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 400 bin doz aşı alacağı açıklandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde artan vaka ve vefat sayıları nedeniyle tedbir seviyesi yükseltildi.

Fas'ta salgın tedbirleri kapsamında durdurulan uluslararası gidiş-geliş uçak seferleri, 5 ay aradan sonra yeniden başladı.

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