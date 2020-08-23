Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,940.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 16 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 16 milyonu aştı.

Zehra Ulucak   | 23.08.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 16 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 16 milyon 27 bin 151 kişi sağlığına kavuştu. 

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (3 milyon 152 bin 100), Brezilya (2 milyon 709 bin 638), Hindistan (2 milyon 336 bin 763), Rusya (770 bin 639), Güney Afrika (504 bin 127), Peru (391 bin 144), Meksika (380 bin 492), Şili (371 bin 179), Kolombiya (359 bin 792), İran (309 bin 464), Suudi Arabistan (280 bin 143), Pakistan (275 bin 836) ve Arjantin (251 bin 400) oldu.

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 237 bin 165'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 23 milyon 504 bin 956'ya ulaşırken virüs nedeniyle 810 bin 878 kişi hayatını kaybetti. 

 Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 16 milyonu geçti
Yunanistan'da Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 237 bin 165 oldu
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 180 bini geçti

Benzer haberler

Koronavirüste son 24 saat

Koronavirüste son 24 saat

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 16 milyonu geçti

Yunanistan'da Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 237 bin 165 oldu

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 237 bin 165 oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın bir personelinde koronavirüs tespit edildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın bir personelinde koronavirüs tespit edildi
İtalya Sağlık Bakanı Speranza ülkede yeniden sıkı karantina uygulanmayacağını açıkladı

İtalya Sağlık Bakanı Speranza ülkede yeniden sıkı karantina uygulanmayacağını açıkladı