Euro
8.68
Dolar
7.36
BIST 100
1,109.88
Altın
1,940.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Giresun'daki sel felaketinde kaybolan askerleri arama çalışmaları devam ediyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 190 bini aştı

Afrika kıtasında, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 192 bin 414'e yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 24.08.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 190 bini aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 52 artarak 1 milyon 192 bin 414 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 182 artışla 27 bin 831'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 59 ölümle Güney Afrika, 5 bin 262 ölümle Mısır, 1435 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 609 bin 773, bu ülkeyi 97 bin 340 vaka ile Mısır ve 52 bin 227 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 909 bin 724 kişi ise iyileşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 16, Güney Kore'de 266 vakaya rastlandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 586 bini geçti
ABD'de Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verildi
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 494, Hindistan'da 836, Meksika'da 226 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 190 bini aştı

Benzer haberler

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 16, Güney Kore'de 266 vakaya rastlandı

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 16, Güney Kore'de 266 vakaya rastlandı

ABD'de Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verildi

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 494, Hindistan'da 836, Meksika'da 226 kişi öldü

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 190 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 190 bini aştı
Barcelona'nın yeni transferi Kovid 19'a yakalandı

Barcelona'nın yeni transferi Kovid 19'a yakalandı
Koronavirüste son 24 saat

Koronavirüste son 24 saat