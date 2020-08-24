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Dünya

Yeni Zelanda'da camilere saldıran teröristin duruşması başladı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Tarrant'ın, yargılanmasına başlandı.

Recep Şakar   | 24.08.2020
Yeni Zelanda'da camilere saldıran teröristin duruşması başladı

Melbourne

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, terörist Brenton Tarrant'ın alacağı cezanın belirleneceği Christchurch Yüksek Mahkemesinde görülmeye başlanan ve 4 gün sürmesi beklenen duruşmanın ilk günü, yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra saldırıdan yaralı kurtulanların da katıldığı duruşmanın yapıldığı mahkemenin bulunduğu yere çıkan yollar kapatılırken, çatılara polis keskin nişancıları yerleştirildi.

Mahkeme sürerken canlı yayın ve haber geçmenin yasaklandığı duruşmalara katılacak 60'tan fazla kişinin söz hakkı olması bekleniyor.

Christchurch Yüksek Mahkemesi Yargıcı Cameron Mander tarafından yargılanacak olan terörist duruşmaya, tutuklu bulunduğu Auckland Hapishanesi'nden görüntülü ve sesli bağlantı sistemiyle katılacak.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmişti

Kendi savunmasını yapma isteği 13 Temmuz’da Christchurch Yüksek Mahkemesi tarafından kabul edilen terörist Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.

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