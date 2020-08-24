Euro
8.68
Dolar
7.36
BIST 100
1,109.88
Altın
1,940.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Giresun'daki sel felaketinde kaybolan askerleri arama çalışmaları devam ediyor
logo
Dünya

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkilere neden oldu

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaralaması bölgede tepkilere neden oldu.

Hakan Çopur   | 24.08.2020
ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkilere neden oldu

Washington

Yerel medyada yer alan haberlere göre söz konusu olay, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre "aile içi bir olay" gerekçesiyle gelen ihbar üzerine yerel polis, ihbarda belirtilen yere gitti ve olay burada yaşandı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, yerel medyada adının Jacob Blake olduğu bildirilen kişi ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı, şüphelinin arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve orada bulunan araca girmeye çalıştığı görülüyor.

Polisin siyahiyi arkasından vurması video görüntülerine yansıdı

Bu sırada polisin siyahiyi arkasından vurması da aynı video görüntülerine yansıdı. Videoda 7 el ateş edildiği duyulurken, yaralıya kaç kurşunun isabet ettiği açıklanmadı.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise yaralanan kişinin tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etti.

Konuyla ilgili basın toplantısında polis yetkilileri, olayın hemen ardından ambulans çağırdıklarını, yaralının en yakın hastaneye götürüldüğünü ve şu anda durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Yüzlerce kişi sokağa döküldü

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti.

Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.

- Polisin 7 el ateş ettiği kişinin kaç kurşun yediği açıklanmazken, durumunun ağır olduğu bildirildi
- Olayın ardından kent meydanında toplanan kalabalık, polis şiddetini protesto etti

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 16, Güney Kore'de 266 vakaya rastlandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 586 bini geçti
ABD'de Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verildi
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 494, Hindistan'da 836, Meksika'da 226 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 190 bini aştı

Benzer haberler

Kushner: İsrail-BAE anlaşması BAE'nin F-35 alma şansını artırmalı

Kushner: İsrail-BAE anlaşması BAE'nin F-35 alma şansını artırmalı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyahiyi arkadan vurması tepkilere neden oldu

Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway ay sonunda görevini bırakacak

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 180 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 180 bini geçti
TikTok, Trump’ın sosyal medya yasağı yaptırımına karşı yasal işlem başlatacak

TikTok, Trump’ın sosyal medya yasağı yaptırımına karşı yasal işlem başlatacak
Koalisyon güçleri bir üssü daha Irak'a teslim etti

Koalisyon güçleri bir üssü daha Irak'a teslim etti