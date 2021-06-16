Aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında SGK'ye kayıtlı çalışanların aşı randevu sistemine dahil edilmesiyle hastanelerde yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de sürdü.
İzmir
İzmir kent genelinde oluşturulan aşı merkezlerine yaş nedeniyle sırası gelen vatandaşların yanı sıra SGK'ye bağlı çalışanlar da randevularını alarak başvuruda bulunuyor.
İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesindeki aşı yoğunluğu akşam da sürüyor.
Sağlık İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün yaklaşık 10 bin kişiye randevulu olarak aşı yapılan hastanede, bugün de aşı uygulanan kişi sayısının 10 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.
Hastaneye ilk doz aşısını vurdurmak için gelen muhasebeci Mehmet Köse, sıranın kendisine gelmesini heyecanla beklediğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı uygulamasına ilişkin açıklamalarını takip ettiğini dile getiren Köse, "Dün randevumu aldım bugün de aşı yaptırmaya geldim. Salgın süresince maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettim, hastalığa yakalanmadım. Aşılandıktan sonra normal hayatımıza dönmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.
Yunus Çayır ise aşı olabileceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Koronavirüs çağımızın vebası. Artık rahat nefes almak, çocuklarımızla tatil yapabilmek istiyoruz. Aşı olmadan bunların hiçbirini yapamıyoruz. İkinci dozu da yaptırdıktan sonra rahata kavuşacağız. Bu nedenle aşı olmaya koşa koşa geldim. Hasta olanlar bir an önce sağlığına kavuşsun, biz de normal hayatımıza dönelim istiyoruz."
Edirne'de aşı yoğunluğu
Aşı merkezlerinde SGK'li çalışanlarının yanı sıra yaş ve meslek kriterleri kapsamında randevu sistemine dahil edilen diğer vatandaşlar da aşılarını oluyor.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine ilk doz aşısını vurdurmak için gelen Nafiz Oruçoğlu, ikinci doz aşısını yaptırdığını, herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.
Herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayan Oruçoğlu, "Bugün bir yoğunluk vardı, akşam geldim, biraz bekledikten sonra aşımı yaptırdım. Herkese tavsiye ediyorum. İnşallah bu hastalıktan kurtulacağız." dedi.
Cenk Çapa ise ilk doz aşısını yaptırdığını, aşılanmanın artmasıyla koronavirüs salgınının da sona ereceğini söyledi.
İlk doz aşısını yaptıran Gürkan Demirel ise herkes gibi randevusunu aldıktan sonra aşısını vurulduğunu belirterek, "Ben başta sağlık bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun. Tüm vatandaşlara da aşılarını vurdurmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.