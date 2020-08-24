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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verildi

ABD Başkanı Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıkladı.

Hakan Çopur   | 24.08.2020
ABD'de Kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verildi Fotoğraf: Marco Bello /AA

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını söyledi.

Daha önce Kovid-19 geçirip iyileşmiş Amerikan vatandaşlarına, ilgili sağlık birimlerine giderek plazma bağışı yapmaları çağrısında bulunan Trump, "Verdiğiniz her bir plazma başka yerlerde hayatlar kurtaracaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Tarihi bir başarı"

Plazma tedavisini "tarihi bir başarı" sözleriyle tanımlayan Trump, bu yolla milyonlarca insana tedavi imkanının sunulabileceğini belirtti.

Trump ayrıca, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirdi.

"Plazma tedavisi 'çok umut verici"

Aynı basın toplantısında konuşan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Direktörü Stephen Hahn da plazma tedavisinin "çok umut verici" olduğunu ve bundan sonra daha fazla sayıda insanın iyileşmesini umduklarını, ancak tedaviyle ilgili daha yapmaları gereken çok iş olduğunu kaydetti.

Öte yandan eski FDA yetkilisi Scott Gottlieb, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, ülkede halihazırda plazma tedavisinin bazı yerlerde zaten uygulandığını, ancak bugünkü kararla tüm ülkede uygulanmasının önünün açılacağını ifade etti.

Daha önce Kovid-19 geçirip iyileşen kişilerin kanlarının plazma adı verilen sıvısında gelişen antikorlar bu yolla virüse karşı tedavi için kullanılacak. Plazma tedavisinin özellikle yoğun bakımdaki yüksek riskli hastaların iyileşmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

ABD'de son rakamlara göre salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçmiş durumda.

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