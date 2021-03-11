Euro
9.00
Dolar
7.53
BIST 100
1,555.23
Altın
1,724.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa'da İYİ Parti konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
logo
Sağlık, Koronavirüs

Johnson and Johnson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık

Johnson and Johnson firmasının Kovid-19 aşısının AB'de kullanım onayı için tavsiye kararı çıktı.

Ömer Tuğrul Çam   | 11.03.2021
Johnson and Johnson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık

Brüksel

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek doz olarak geliştirilen aşının AB'de kullanımı için tavsiye kararı aldı.

Kararın AB Komisyonu tarafından kısa sürede kabul edilerek onaylanması bekleniyor. Johnson and Johnson'ın aşısı AB'de onaylanan dördüncü Kovid-19 aşısı olacak.

EMA'dan yapılan açıklamada, elde edilen veriler ışığında aşının etkili ve güvenli olduğu, AB ülkeleri tarafından kullanılabileceği belirtildi.

ABD, Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının yüzde 67 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı. Aşının ABD'de kullanımına 28 Şubat'ta onay çıkmış, aşı dağıtımı 1 Mart'ta başlamıştı.

Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak kullanılıyor ve buzdolabında 3 aya kadar saklanabiliyor.

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının kullanımı onaylanmıştı. Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci ise devam ediyor. Bu aşılar için henüz kullanım onayı başvurusu yapılmadı.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatına en erken nisan ortalarında başlayabileceği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 529 bini geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık
Azerbaycan'da Kovid-19 vakaları 3 ayın ardından yeniden yükselişe geçti
Sağlık Bakanı Koca: Salgınla savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin: Aşı piyasasında pazar kavgası var

Benzer haberler

Johnson and Johnson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık

Johnson and Johnson aşısının AB'de kullanımına yeşil ışık

Tunuslu doktor kemanıyla Kovid-19 hastalarına moral aşılıyor

Kovid-19 salgını, aşı üreticisi şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı

Bakan Koca, Kovid-19 aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anları paylaştı

Bakan Koca, Kovid-19 aşı hizmetinin evlere ulaştırıldığı anları paylaştı