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Dünya, Koronavirüs

AB Kovid-19 aşısı için yeni sözleşme imzaladı

Avrupa Birliği, ilaç üreticisi Johnson and Johnson şirketiyle aşı satın alma sözleşmesi imzaladı.

Ömer Tuğrul Çam   | 21.10.2020
AB Kovid-19 aşısı için yeni sözleşme imzaladı

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Komisyon, sözleşmeyle AB ülkeleri adına 400 milyon doza kadar aşı satın alabilecek.

Johnson and Johnson şirketinin aşı çalışmalarında Faz-3 aşamasında olduğu belirtildi.

AB, daha önce ilaç firmaları AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.

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