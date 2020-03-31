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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19'a karşı çalışmaları sürdürülen aşı, eylüle kadar insanlar üzerinde denenmeye başlanacak

Merkezi ABD'de bulunan çok uluslu bir şirket, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışmalarını sürdürdüğü aşıyı eylüle kadar insanlar üzerinde denemeye başlayacağını bildirdi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 31.03.2020
Kovid-19'a karşı çalışmaları sürdürülen aşı, eylüle kadar insanlar üzerinde denenmeye başlanacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kozmetik ve hijyenik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzeme ve ilaç üreticisi "Johnson and Johnson" şirketi, Kovid-19 aşı adayını belirlediğini, bir milyar dozun üzerinde üretimi sağlamak amacıyla ABD hükümetiyle dün 1 milyar dolarlık anlaşma yaptığını duyurdu. 

Şirket, aşının eylüle kadar insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını, 2021 yılının başında da acil kullanıma hazır olmasının planlandığını açıkladı.

1 milyar doların üzerinde yatırım sözü

Johnson and Johnson, ABD Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) ile aşı araştırma, geliştirme ve klinik deney çalışmasına birlikte fon sağlamak için 1 milyar doların üzerinde yatırım sözü verdi.

Şirketin Üst Yöneticisi Alex Gorsky, basın açıklamasında, "Dünya, acil kamu sağlığı kriziyle yüzleşiyor. Biz de mümkün olan en kısa sürede küresel açıdan elde edilebilir ve düşük maliyetli Kovid-19 aşısı için üzerimize düşeni yapmaya kendimizi adadık." ifadesini kullandı.

Şirket, ocak ayında olası yeni tip koronavirüs aşısı üzerinde çalışmaya başladığını, bu çalışmada deneysel Ebola aşısını yapmak için kullanılan teknolojilerden faydalandığını açıklamıştı.

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