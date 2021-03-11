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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık ordumuzun fedakarlığı, yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle, güçlü altyapımızla destan yazdık

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmesinin ardından geçen 1 yılda sağlık alanında yapılan çalışmaları paylaştı.

Erdoğan, "Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini artırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" ifadelerini kullandığı paylaşımda, hizmetler, aşı, şehir hastaneleri, sağlık tesisleri ve yerli solunum cihazı konularında yapılanları aktardı.

"Hizmetler" başlığı altında, Koronavirüs Operasyon Merkezi'nin devreye alındığını ve Bilim Kurulu'nun kurulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı başlıkta dünyadaki ilk örneklerinden biri olan 2019-nCOv hastalık rehberinin yayımlandığını, yerli tanı kitlerinin geliştirildiğini, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi'nin kurulduğunu, Hayat Eve Sığar Uygulamasının dereye alındığını ve inaktif aşıların uygulanmaya başlandığını kaydetti.

"Çok kısa sürede 10 milyon üzerinde aşı uygulaması gerçekleştirdik"

"Aşı" başlığında ise devam eden 18 ayrı aşı çalışmasının Türkiye'yi bu alanda dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline getirdiğini belirten Erdoğan, "Çok kısa sürede 10 milyon üzerinde aşı uygulaması gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Şehir Hastaneleri" başlığında İstanbul Başakşehir, Konya ve Tekirdağ şehir hastanelerinin açıldığını anımsatan Erdoğan, "Sağlık Tesisleri" başlığında ise 25 yeni hastane binası ile 11 ek hastane binasının hizmete alındığını belirtti.

Erdoğan, bir yıllık sürede sağlık tesisi sayısının yüzde 55, kamu hastanelerinin erişkin yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 51 arttırıldığını kaydetti.

"Yerli Solunum Cihazı" başlığında ise kısa sürede yerli solunum cihazının seri üretimine geçildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi kullanımının yanı sıra 20 ülkeye ihracının gerçekleştiğini bildirdi.

Yurt dışından gelen 803 bin kişiye 3 milyon 936 bin 826 kez izlem yapıldığını belirten Erdoğan, hastalığı geçiren veya teması olan 21 milyon 315 bin 454 vatandaşa 82 milyon 781 bin 903 kez izlem yapıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut kapılarında 19 milyon 216 bin 934 kişiye sağlık taraması yapıldığını da belirtti.

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminde 760 bin 71 esnaf ve sanatkara Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında 18,8 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı." ifadelerini kullandı.

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