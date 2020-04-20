İspanya'dan 93 Türk vatandaşını getiren uçak Samsun Çarşamba Havaalanı'na indi
İspanya'dan 93 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Samsun
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İspanya'dan 93 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında İspanya'dan getirilen 93 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.
Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü yapılan yolcular, sağlık kontrolünden geçirildi. Yolcuların bavulları AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.
İşlemlerin ardından yolcular otobüslere bindirildi. Bir yolcunun otobüs camına astığı "En büyük Türkiye" yazısı dikkat çekti.
İspanya'dan getirilen vatandaşlar, 14 gün yurtta karantinada kalacakları Tokat'a gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.